Путин и Лукашенко проведут переговоры в Петербурге

Президент Беларуси Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию, где примет участие в Высшем госсовете Союзного государства и проведет переговоры с главой РФ Владимиром Путиным.

Президент Беларуси Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию, где примет участие в Высшем госсовете Союзного государства и проведет переговоры с главой РФ Владимиром Путиным.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента Беларуси.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 января направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Глава белорусского государства примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады", - сообщили в пресс-службе.

В Кремле в свою очередь сообщили, что президенты в понедельник, 29 января в Санкт-Петербурге проведут заседание Высшего госсовета Союзного государства.

Кроме того, будет принято несколько важных решений по дальнейшему наращиванию интеграционного взаимодействия в конкретных областях, добавили в Кремле.