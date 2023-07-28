Путин и лидеры африканских стран приняли итоговую декларацию саммита Россия-Африка

Президент России Владимир Путин и лидеры африканских государств в пятницу приняли итоговую декларацию саммита Россия - Африка, а также план действий Форума партнерства Россия-Африка на 2023-2026 годы и несколько других документов.

Президент России Владимир Путин и лидеры африканских государств в пятницу приняли итоговую декларацию саммита Россия - Африка, а также план действий Форума партнерства Россия-Африка на 2023-2026 годы и несколько других документов.

Об этом сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

"Если, уважаемые коллеги, ни у кого не будет возражений, давайте считать эти важнейшие документы принятыми", - сказал Путин по итогам второй пленарной сессии саммита.

Кроме того, на полях форума и саммита было утверждено несколько соглашений, контрактов и других документов, касающихся различных областей сотрудничества РФ с африканскими странами.