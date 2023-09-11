Песков: Путин и Ким Чен Ын на встрече обсудят двусторонние отношения

Президент РФ Владимир Путин встретится с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в ближайшие дни, обсудит с ним двусторонние отношения.

Президент РФ Владимир Путин встретится с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в ближайшие дни, обсудит с ним двусторонние отношения.

Как передает Report cо ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Она может состояться на днях", - сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, когда может состояться встреча.

По словам представителя Кремля, лидеры обсудят, "в первую очередь, двусторонние отношения".

"Корейская Народно-Демократическая Республика - это наш сосед, и как с любым соседом мы считаем себя в долгу налаживать добрые взаимовыгодные отношения", - продолжил Песков.

Он рассказал, что в рамках визита Ким Чен Ына запланированы российско-северокорейские переговоры в формате делегаций, и "при необходимости" Путин и Ким Чен Ын проведут переговоры один на один.