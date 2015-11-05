​Путин и Кэмерон обсудили ситуацию вокруг разбившегося на Синае самолета

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон созвонился с президентом России Владимиром Путиным, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Лидеры обменялись мнениями по ситуации вокруг крушения российского самолета над Синайским полуостровом. Владимир Путин подчеркнул, что в оценках причин произошедшего необходимо оперировать данными, которые прояснятся в ходе ведущегося официального расследования", - сообщили в пресс-службе Кремля.