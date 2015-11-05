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    ​Путин и Кэмерон обсудили ситуацию вокруг разбившегося на Синае самолета

    Кремль: Лидеры обменялись мнениями по ситуации вокруг крушения российского самолета над Синайским полуостровом

    Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон созвонился с президентом России Владимиром Путиным, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Лидеры обменялись мнениями по ситуации вокруг крушения российского самолета над Синайским полуостровом. Владимир Путин подчеркнул, что в оценках причин произошедшего необходимо оперировать данными, которые прояснятся в ходе ведущегося официального расследования", - сообщили в пресс-службе Кремля.

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