Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии.
Как передает Report, oб этом сообщается на сайте Кремля.
Разговор по телефону состоялся по инициативе турецкой стороны.
“Подтверждено стремление России и Турции оказывать всестороннее содействие продвижению процесса политического урегулирования ливийского конфликта”,- говорится в сообщении.
Путин рассказал Эрдогану о проведенных переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Ранее лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган призвали к прекращению огня в Ливии с полуночи 12 января 2020 года.
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