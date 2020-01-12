Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии.

Как передает Report, oб этом сообщается на сайте Кремля.

Разговор по телефону состоялся по инициативе турецкой стороны.

“Подтверждено стремление России и Турции оказывать всестороннее содействие продвижению процесса политического урегулирования ливийского конфликта”,- говорится в сообщении.

Путин рассказал Эрдогану о проведенных переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Ранее лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган призвали к прекращению огня в Ливии с полуночи 12 января 2020 года.