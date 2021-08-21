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Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Афганистане

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Афганистане Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Афганистане, отметив важность обеспечения стабильности и гражданского мира в этой стране и акцентировав приоритет решения задач по борьбе с терр
Другие страны
21 августа 2021 г. 18:28
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Афганистане

Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Афганистане, отметив важность обеспечения стабильности и гражданского мира в этой стране и акцентировав приоритет решения задач по борьбе с терроризмом и наркоторговлей.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

"Подробно обсуждена ситуация вокруг Афганистана. Отмечена важность обеспечения стабильности и гражданского мира в стране, строгого соблюдения порядка и законности. Акцентирован приоритетный характер задач по борьбе с терроризмом и наркоторговлей. Президенты договорились об укреплении двусторонней координации по афганской тематике", - говорится в сообщении.

Также Путин и Эрдоган обсудили сотрудничество между странами в энергетической сфере. "Затронуты вопросы торгово-экономического сотрудничества, прежде всего в сфере энергетики", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Putinlə Əfqanıstanı müzakirə edib

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