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Путин и Эрдоган обсудили реализацию проектов в энергетике и туризме

Путин и Эрдоган обсудили реализацию проектов в энергетике и туризме Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили развитие торгово-экономических связей, реализацию проектов в энергетике, сотрудничество в туристической отрасли.
Другие страны
2 августа 2023 г. 15:14
Путин и Эрдоган обсудили реализацию проектов в энергетике и туризме

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили развитие торгово-экономических связей, реализацию проектов в энергетике, сотрудничество в туристической отрасли.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"При обсуждении повестки дня российско-турецкого партнерства лидеры сконцентрировались на перспективах дальнейшего развития торгово-экономических связей, реализации стратегических совместных проектов в сфере энергетики, а также сотрудничества в туристической отрасли. С обеих сторон выражено удовлетворение устойчивым ростом товарооборота, который по итогам 2022 года увеличился почти вдвое", - говорится в сообщении.

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