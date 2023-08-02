Путин и Эрдоган обсудили реализацию проектов в энергетике и туризме

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили развитие торгово-экономических связей, реализацию проектов в энергетике, сотрудничество в туристической отрасли.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"При обсуждении повестки дня российско-турецкого партнерства лидеры сконцентрировались на перспективах дальнейшего развития торгово-экономических связей, реализации стратегических совместных проектов в сфере энергетики, а также сотрудничества в туристической отрасли. С обеих сторон выражено удовлетворение устойчивым ростом товарооборота, который по итогам 2022 года увеличился почти вдвое", - говорится в сообщении.