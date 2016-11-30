Путин и Эрдоган обсудили позицию Турции по Сирии

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ В ходе телефонного разговора президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялся широкий обмен мнениями.

Как передает Report, oб этом сообщила пресс-служба Кремля.

Путин и Эрдоган обсудили российско-турецкое отношения, включая предстояшие в ближайшее время двусторонние контакты на различных уровнях

"Обсуждены актуальные вопросы российско-турецких отношений, включая предстоящие в ближайшее время двусторонние контакты на различных уровнях", - добавили в пресс-службе.

Ранее Эрдоган, выступая на симпозиуме в Стамбуле, заявил, что турецкая армия начала военную операцию в Сирии, чтобы положить конец правлению президента САР Башара Асада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания турецкого лидера, отметил, что для Кремля заявление президента Турции стало новостью, оно очень серьезное и диссонирует с предыдущими.