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    Путин и Эрдоган обсудили позицию Турции по Сирии

    Обсуждены актуальные вопросы российско-турецких отношений

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ В ходе телефонного разговора президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялся широкий обмен мнениями.

    Как передает Report, oб этом сообщила пресс-служба Кремля.

    Путин и Эрдоган обсудили российско-турецкое отношения, включая предстояшие в ближайшее время двусторонние контакты на различных уровнях

    "Обсуждены актуальные вопросы российско-турецких отношений, включая предстоящие в ближайшее время двусторонние контакты на различных уровнях", - добавили в пресс-службе.

    Ранее Эрдоган, выступая на симпозиуме в Стамбуле, заявил, что турецкая армия начала военную операцию в Сирии, чтобы положить конец правлению президента САР Башара Асада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания турецкого лидера, отметил, что для Кремля заявление президента Турции стало новостью, оно очень серьезное и диссонирует с предыдущими.

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