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    Путин и Эрдоган обсудили Алеппо и вопросы проведения межсирийской встречи в Астане

    Президент РФ oбсудил в воскресенье по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сирийскую проблематику

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Президент РФ Владимир Путин обсудил в воскресенье по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сирийскую проблематику с акцентом на развитии ситуации в Алеппо и завершение эвакуации из города мирных жителей и готовых к прекращению огня боевиков.

    Как передает Report, об этом сообщаетпресс-служба Кремля.

    Обсуждены вопросы, касающиеся проведения в Астане переговоров между представителями сирийского правительства и так называемой умеренной оппозицией. Выражено обоюдное удовлетворение тесной координацией между Россией и Турцией в интересах содействия урегулированию внутрисирийского конфликта. Условлено продолжить интенсивные контакты в этом направлении, - говорится в сообщении.

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