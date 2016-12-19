Путин и Эрдоган обсудили Алеппо и вопросы проведения межсирийской встречи в Астане

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Президент РФ Владимир Путин обсудил в воскресенье по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сирийскую проблематику с акцентом на развитии ситуации в Алеппо и завершение эвакуации из города мирных жителей и готовых к прекращению огня боевиков.

Как передает Report, об этом сообщаетпресс-служба Кремля.

Обсуждены вопросы, касающиеся проведения в Астане переговоров между представителями сирийского правительства и так называемой умеренной оппозицией. Выражено обоюдное удовлетворение тесной координацией между Россией и Турцией в интересах содействия урегулированию внутрисирийского конфликта. Условлено продолжить интенсивные контакты в этом направлении, - говорится в сообщении.