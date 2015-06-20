​Путин и Ципрас обсудили маршруты газопровода "Турецкий поток"

Баку. 20 Июня. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин и премьер-министр Греции Алексис Ципрас в ходе встречи обсудили маршруты транспортировки российского газа по газопроводу «Турецкий поток».

Как передает Report, об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«В ходе встречи Владимира Путина с Алексисом Ципрасом обсуждались проекты в области энергетики, в частности, маршруты транспортировки российского газа по газопроводу «Турецкий поток», — заявил Песков.