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    ​Путин и Ципрас обсудили маршруты газопровода "Турецкий поток"

    В ходе встречи обсуждались проекты в области энергетики

    Баку. 20 Июня. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин и премьер-министр Греции Алексис Ципрас в ходе встречи обсудили маршруты транспортировки российского газа по газопроводу «Турецкий поток».

    Как передает Report, об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

    «В ходе встречи Владимира Путина с Алексисом Ципрасом обсуждались проекты в области энергетики, в частности, маршруты транспортировки российского газа по газопроводу «Турецкий поток», — заявил Песков.

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