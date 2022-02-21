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Путин и Байден приняли предложение о проведении саммита

Путин и Байден приняли предложение о проведении саммита Президент Франции Эммануэль Макрон предложил провести саммит российского лидера Владимира Путина и американского президента Джо Байдена, обе стороны приняли предложение.
Другие страны
21 февраля 2022 г. 06:00
Путин и Байден приняли предложение о проведении саммита

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил провести саммит российского лидера Владимира Путина и американского президента Джо Байдена, обе стороны приняли предложение.

Как передает Report со ссылкой РИА Новости, об этом сообщает Елисейский дворец.

"Он (Макрон) предложил провести саммит между президентом Байденом и президентом Путиным, а затем со всеми заинтересованными сторонами по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. Президенты Байден и Путин приняли идею такого саммита в принципе", — говорится в заявлении.

Отмечается, что саммит может пройти только в том случае, "если Россия не вторгнется на Украину". Москва категорически отвергает приписываемые ей Западом планы по нападению на соседнюю страну.

Повестку саммита подготовят госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время их встречи 24 февраля, добавил Елисейский дворец.

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