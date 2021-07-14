Путин и Байден примут участие в виртуальной встрече лидеров стран АТЭС

Президент России Владимир Путин примет участие в виртуальной встрече лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Президент России Владимир Путин примет участие в виртуальной встрече лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Встреча должна состояться 16 июля. До этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщала, что в виртуальных переговорах примет участие и президент США Джо Байден.

"Президент Джо Байден примет участие в виртуальной встрече лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), на которой лидеры обсудят прекращение пандемии и поддержку восстановления мировой экономики", - сказала Псаки.

По ее словам, в ходе встречи американский лидер планирует затронуть экономическую повестку, "которая способствует общему процветанию, позволит реализовать экономический потенциал региона и построить инклюзивную и устойчивую экономику".