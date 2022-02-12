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Путин и Байден начали телефонный разговор

Путин и Байден начали телефонный разговор Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена начался примерно в 11:00 по времени Восточного побережья США (19:00 мск). Об этом сообщил в Twitter журналист телекомпании CNN Кевин Липтак.
Другие страны
12 февраля 2022 г. 20:25
Путин и Байден начали телефонный разговор

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена начался примерно в 11:00 по времени Восточного побережья США (20:00 - бакинское время).

Как передает Report, об этом сообщил в Twitter журналист телекомпании CNN Кевин Липтак.

"Разговор Байдена с Путиным начался сразу после 11:00 по времени Восточного побережья", - говорится в его публикации. Журналист добавил, что американский лидер находится в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд).

Президенты РФ и США последний раз общались по телефону в конце прошлого года. До этого, 7 декабря, у них состоялись переговоры в режиме видеоконференции. Первая очная встреча Путина и Байдена в качестве лидеров государств прошла в Женеве в июне 2021 года.

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Версия на азербайджанском языке Baydenlə Putin arasında telefon danışığı başlayıb

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