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Путин и Байден начали переговоры по видеосвязи

Путин и Байден начали переговоры по видеосвязи Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры по видеосвязи.
Другие страны
7 декабря 2021 г. 19:32
Путин и Байден начали переговоры по видеосвязи

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры по видеосвязи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, ожидается, что лидеры обсудят ситуацию вокруг Украины и продвижение НАТО на восток, вопросы стратегической стабильности и двусторонней повестки дня.

Как отмечал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, общение Путина и Байдена может быть достаточно продолжительным. Разговор, по его словам, продлится "столько, сколько потребуется": подобная беседа не имеет точного тайминга.

Путин вышел на связь с американским коллегой из своей резиденции в Сочи.

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