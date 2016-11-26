Путин: Фидель Кастро - символ целой эпохи в новейшей мировой истории

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин выразил соболезнования народу и правительству Кубы в связи со смертью лидера кубинской революции Фиделя Кастро, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Выражаю Вам и всему кубинскому народу самые глубокие соболезнования в связи с кончиной лидера кубинской революции, Вашего брата Фиделя Кастро. Имя этого выдающегося государственного деятеля по праву считается символом целой эпохи в новейшей мировой истории. Построенная им и его соратниками свободная и независимая Куба стала влиятельным членом международного сообщества и послужила вдохновляющим примером для многих стран и народов", — говорится в телеграмме президента.

Путин назвал кубинского лидера "искренним и надежным другом России".

"Этот сильный и мудрый человек всегда с уверенностью смотрел в будущее. Он воплотил в себе высокие идеалы политика, гражданина и патриота, искренне убежденного в правоте дела, которому отдал всю свою жизнь. Память о нем навсегда останется в сердцах граждан России", - заключил президент, пожелав семье Кастро "мужества и стойкости перед лицом этой невосполнимой утраты".