Путин: Если бы Скрипаля отравили боевым химвеществом, то он погиб бы на месте

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Если бы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, госпитализированный в британском Солсбери, был отравлен боевым отравляющим веществом, он бы погиб на месте.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Я думаю, что если бы, как утверждают британские коллеги, было использовано какое-то боевое отравляющее вещество, то этот человек погиб бы на месте. Боевое отравляющее вещество настолько сильное, что человек погибает мгновенно или в течение нескольких секунд, ну может нескольких минут", - сказал В.Путин на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.