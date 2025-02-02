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Путин: ЕС вмешивался в политику США, борясь с Трампом

Путин: ЕС вмешивался в политику США, борясь с Трампом Президент России Владимир Путин заявил, что среди элит ЕС нет равных Шираку и Шрёдеру
Другие страны
2 февраля 2025 г. 14:48
Путин: ЕС вмешивался в политику США, борясь с Трампом

Европейские политики в противодействии избранию президентом США Дональда Трампа активно вмешивались в американские политические процессы. Теперь же они пребывают в растерянности.

Как передает Report, об этом заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

"Сейчас идет какая-то возня между европейским политическими элитами и вновь избранным президентом Трампом. Что-то изменилось, что ли, со времен Байдена? Да ничего не изменилось, - отметил Путин. - Они с удовольствием выполняли любой приказ со стороны Вашингтона при Байдене. Просто им Трамп не нравится, и они с ним боролись активно, реально вмешивались в политическую жизнь, предвыборные процессы Соединенных Штатов".

"А потом растерялись, когда Трамп вдруг выиграл", - добавил российский лидер.

По его словам, представители европейских элит явно занимаются не своим делом, "среди них нет людей с собственным мнением, равных политическим деятелям конца XX века".

"В Европе были такие выдающиеся политические мировые деятели, как [французские президенты Шарль] Де Голль, [Франсуа] Миттеран, в новейшее время - [Жак Ширак], в Германии - [канцлеры] Вилли Брандт, [Гельмут] Коль и [Герхард] Шрёдер, - напомнил Путин. - Это люди, которые имели собственное мнение и мужество бороться за это собственное мнение, высказывать его, об этом говорить и хотя бы пытаться реализовать его в практической работе. Сегодня там практически таких людей нет. Иногда даже с удивлением смотришь на то, что происходит".

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