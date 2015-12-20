Путин: беда Европы в том, что она отдала часть суверенитета США

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин считает главной проблемой Европы то, что она отдала часть суверенитета США, отказавшись отстаивать собственные интересы, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"В отношениях между государствами, прежде всего, имеют место быть интересы. А чтобы интересы эти были сбалансированы, нужно иметь какие-то общие правила, единообразно понимаемые и транспарентно применяемые", - сказал глава государства в интервью к фильму Владимира Соловьева "Миропорядок", отрывок из которого был показан в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Вести недели".

Путин уверен: "Проблема Европы в том, что она не проводит самостоятельной внешней политики. Вообще. Она от нее, по сути, отказалась. И передала часть своего суверенитета, может быть, одну из важнейших частей своего суверенитета, в блок".

По мнению президента РФ, "в принципе, это вполне нормально, когда часть суверенитета участниками военно-политического блока передается в наднациональные органы". "Но фокус в данном случае в том, что это не просто наднациональный орган, а по сути эта часть суверенитета отдана Европой даже не в НАТО, а лидеру НАТО - Соединенным Штатам", - подчеркнул российский лидер.