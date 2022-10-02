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Путчисты заявили, что контролируют ситуацию в Буркина-Фасо

Путчисты заявили, что контролируют ситуацию в Буркина-Фасо Самопровозглашенный лидер Буркина-Фасо капитан Ибрагим Траоре заявил в воскресенье, что через 48 часов после захвата власти его военные контролируют в стране ситуацию, а жизнь постепенно приходит в норму.
Другие страны
2 октября 2022 г. 20:26
Путчисты заявили, что контролируют ситуацию в Буркина-Фасо

Самопровозглашенный лидер Буркина-Фасо капитан Ибрагим Траоре заявил в воскресенье, что через 48 часов после захвата власти его военные контролируют в стране ситуацию, а жизнь постепенно приходит в норму.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее утверждение было сделано им по национальному телевидению.

"Ситуация находится под контролем, и порядок восстанавливается, - цитирует путчистов Agence France-Presse. - Нормальная жизнь постепенно приходит в норму, и поэтому мы предлагаем гражданам заниматься своими повседневными делами и воздерживаться от актов насилия и вандализма, в частности по отношению к посольству Франции и французской военной базе в пригороде столицы".

Напомним, что ранее в воскресенье толпа молодых людей, которые поддерживают путчистов, провела демонстрацию перед зданием посольства Франции в буркинийской столице Уагадугу, она сопровождалась попытками поджога и проникновения на территорию миссии. Демонстрация прошла и перед французской школой, расположенной недалеко от здания посольства. На основных магистралях Уагадугу в воскресенье сторонники Траоре из числа молодежи возвели баррикады и досматривают машины.

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