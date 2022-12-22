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Пуски европейской ракеты Vega-C приостановили после неудачного старта

Пуски европейской ракеты Vega-C приостановили после неудачного старта Пуски новой легкой европейской ракеты Vega-C приостановлены до выяснения причин неудачного старта, который состоялся с космодрома Куру во Французской Гвиане в среду.
Другие страны
22 декабря 2022 г. 03:19
Пуски европейской ракеты Vega-C приостановили после неудачного старта

Пуски новой легкой европейской ракеты Vega-C приостановлены до выяснения причин неудачного старта, который состоялся с космодрома Куру во Французской Гвиане в среду.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам президент компании - оператора запусков Arianespace Стефан Исраэль.

По его словам, для установления причин неудачного пуска создается комиссия, состоящая из представителей Arianespace и Европейского космического агентства.

"Эта независимая комиссия должна будет установить все причины отказа систем ракеты и предложить долговременные меры для возобновления надежных и безопасных полетов ракеты Vega-C", - сказал Исраэль, подчеркнув, что пуски ракеты приостанавливаются до завершения работы комиссии.

Ракета Vega-C должна была вывести на орбиту спутники дистанционного зондирования Земли Pleiades Neo 5 и Pleiades Neo 6. Однако примерно через 2 минуты 27 секунд после старта произошел сбой работы двигателя.

В свою очередь глава итальянской компании Avio Джулио Ранзо допустил, что неудачный старт может быть связан с нарушением в работе двигателя второй ступени, созданной этой организацией. "Мы признаем свою ответственность в неудачном запуске ракеты Vega-C", - отметил Ранзо.

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