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Пушпа Камал Дахал в третий раз стал премьером Непала

Пушпа Камал Дахал в третий раз стал премьером Непала Президент Непала Бидхья Деви Бхандари назначила в воскресенье председателя Коммунистической партии (маоистский центр) Пушпу Камала Дахала главой правительства.
Другие страны
25 декабря 2022 г. 21:55
Пушпа Камал Дахал в третий раз стал премьером Непала

Президент Непала Бидхья Деви Бхандари назначила в воскресенье председателя Коммунистической партии (маоистский центр) Пушпу Камала Дахала главой правительства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Himalayan Times, ссылаясь на информацию, полученную в канцелярии президента.

Президент Непала приняла решение назначить Дахала главой правительства после того, как он заручился поддержкой 169 из 275 депутатов Палаты представителей (нижняя палата) парламента. Церемония приведения к присяге нового премьера состоится 26 декабря, указывает издание.

Напомним, что 68-летний Дахал ранее возглавлял прокоммунистических повстанцев и известен как товарищ Прачанда. Политик в третий раз возглавит правительство Непала. Он занимал данный пост с 2008 по 2009 год и с 2016 по 2017 год.

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