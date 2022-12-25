Пушпа Камал Дахал в третий раз стал премьером Непала

Президент Непала Бидхья Деви Бхандари назначила в воскресенье председателя Коммунистической партии (маоистский центр) Пушпу Камала Дахала главой правительства.
Президент Непала приняла решение назначить Дахала главой правительства после того, как он заручился поддержкой 169 из 275 депутатов Палаты представителей (нижняя палата) парламента. Церемония приведения к присяге нового премьера состоится 26 декабря, указывает издание.
Напомним, что 68-летний Дахал ранее возглавлял прокоммунистических повстанцев и известен как товарищ Прачанда. Политик в третий раз возглавит правительство Непала. Он занимал данный пост с 2008 по 2009 год и с 2016 по 2017 год.