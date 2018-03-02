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    Пучдемон отказался от руководства Каталонией

    Он отказывается от руководства правительством автономного сообщества в пользу находящегося в тюрьме политика Жорди Санчеса

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Бывший глава женералитета Карлес Пучдемон отказывается от руководства правительством автономного сообщества в пользу находящегося в тюрьме политика Жорди Санчеса.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в обращении из Брюсселя.

    "Каталония заслужила право быть независимой республикой, демократической и правовой. И это обязательная цель. Это цель, для которой надо продолжать заниматься политикой изнутри и извне", — заявил он.

    Пучдемон добавил, что в ближайшие дни соберет членов каталонского парламента на "торжественное собрание", чтобы начать новый этап и учредить Совет Республики.

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