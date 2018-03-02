Пучдемон отказался от руководства Каталонией

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Бывший глава женералитета Карлес Пучдемон отказывается от руководства правительством автономного сообщества в пользу находящегося в тюрьме политика Жорди Санчеса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в обращении из Брюсселя.

"Каталония заслужила право быть независимой республикой, демократической и правовой. И это обязательная цель. Это цель, для которой надо продолжать заниматься политикой изнутри и извне", — заявил он.



Пучдемон добавил, что в ближайшие дни соберет членов каталонского парламента на "торжественное собрание", чтобы начать новый этап и учредить Совет Республики.