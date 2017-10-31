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    Пучдемон не намерен просить Бельгию об убежище

    Бывший глава автономии Каталонии: Я приехал в Брюссель, чтобы избежать угроз© AP Photo / Presidency Press Service

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/  Отстраненный Испанией от должности главы автономии Каталонии Карлес Пучдемон не намерен просить Бельгию об убежище. 

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом Пучдемон заявил сегодня на пресс-конференции в Брюсселе.

    Он отметил, что не приехал в бельгийскую столицу, чтобы подать заявление на получение убежища, а для того, чтобы "избежать угроз". Пучдемон не уточнил, когда он вернется домой, сказав, что это зависит от гарантий со стороны испанского правительства.

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