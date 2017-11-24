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    Пучдемон готов встретиться с премьером Испании

    Карлес Пучдемон: Я совершенно точно не буду запрашивать политическое убежище в Бельгии

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Отстраненный правительством Испании от должности главы Каталонии Карлес Пучдемон не намерен запрашивать политическое убежище в Бельгии и готов встретиться с премьер-министром Мариано Рахоем.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в эфире немецкой радиостанции Deutschlandfunk.

    "Я совершенно точно не буду запрашивать политическое убежище в Бельгии", - сказал К. Пучдемон, добавив, что "никогда не был беженцем, несмотря на ложные сообщения, распространяемые испанской прессой".

    "Я совершенно легально прибыл в Брюссель и никогда не скрывался", - сказал бывший глава Каталонии.

    К. Пучдемон заявил, что "направил Рахою бесчисленное количество предложений о диалоге", однако последний отказался.

    "Я хочу и должен говорить с премьером, и именно провести двусторонний разговор, поскольку проблемы, подобной проблеме Каталонии, нет ни в одной другой автономии Испании", - считает отстраненный каталонский глава.

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