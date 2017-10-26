Пучдемон: Досрочных выборов в Каталонии не будет

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон в рамках специального заявления сообщил, что не видит гарантий, которые бы оправдали проведение досрочных выборов в регионе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Нет никаких гарантий, которые бы оправдали проведение выборов в парламент", - заявил Пучдемон.

Он сообщил, что "рассмотрел возможность проведения выборов", однако отказался от нее из-за "недостаточных гарантий". Пучдемон также отметил, что "применение статьи 155 является незаконным и оскорбительным явлением".