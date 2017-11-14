Пучдемон допустил отказ от независимости Каталонии

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Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что рассматривает вариант урегулирования кризиса в регионе, при котором Каталония не станет отделяться от Испании, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

"Я, выступая за независимость всю свою жизнь, проработал 30 лет, чтобы иметь еще один способ остаться привязанными к Испании", - сказал Пучдемон, не уточнив, о каком именно способе идет речь.

Он отметил, что причина нынешней ситуации состоит в аннулировании статуса автономии в 2010 году, согласованном правительствами Каталонии и Испании.

Ранее сообщалось, что бывший глава Каталонии призвал ЕС оказать давление на испанское правительство.