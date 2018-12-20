Звезда "Один дома" Маколей Калкин повторил культовые сцены из фильма - ВИДЕО

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Американский актер Маколей Калкин, известный по главной роли в фильме «Один дома», повторил культовые сцены из картины для рекламы голосового помощника Google. Видеозапись опубликована на Youtube-канале компании в среду.

По сценарию ролика, повзрослевший главный герой снова остается один дома на новогодние праздники, однако голосовой ассистент Google помогает ему решить все проблемы. Повзрослевший главный герой снова остается один дома на новогодние праздники, однако голосовой ассистент Google помогает ему решить все проблемы. В частности, герой Калкина просит голосовой помощник включить операцию «Кевин», создающую иллюзию, что в доме находятся много людей. Также он оставляет себе напоминания и управляет системой «умный дом».

Публикация набрала много восторженных комментариев. Пользователи назвали видеозапись лучшим подарком от интернета, а также лучшей рекламой за 2018 год.