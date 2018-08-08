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    Публикация главы МИД в Twitter обошлась Канаде в 20 млрд долларов

    Напряженность в отношениях двух стран также затронет оборонный контракт на сумму в 15 миллиардов долларов

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Дипломатический кризис между Оттавой и Эр-Риядом, разразившийся после твита главы МИД Канады Христя Фриланд в поддержку правозащитников, арестованных в Саудовской Аравии, нанес Канаде ущерб в размере 20 миллиардов долларов, сообщает Report со ссылкой на "Анадолу".

    Х.Фриланд призвала к освобождению осужденной сестры канадского блогера Раифа Бадави – Самар и еще одной женщины.

    Эксперты не исключают, что напряженность в отношениях двух стран, затронет также оборонный контракт на сумму в 15 миллиардов долларов, предполагающий поставки 928 единиц легкой и тяжелой техники в Саудовскую Аравию.

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