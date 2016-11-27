Птичий грипп выявлен у домашней птицы в Нидерландах

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Птичий грипп выявлен на утиной ферме в голландском поселке Биддингхейзен (провинция Флеволанд).

Как передает Report, об этом сообщило Министерство экономики страны.

"Чтобы предотвратить распространение вируса, все птицы там были уничтожены, - отметили в ведомстве. - Также в качестве меры предосторожности были уничтожены все утки на двух хозяйствах этой же компании в населенных пунктах Хирден и Эрмело (оба в провинции Гелдерланд). В общей сложности речь идет о порядка 180 тыс. птиц". Кроме того, около 10 тыс. птиц было уничтожено на ферме, расположенной в 1 км от зараженного хозяйства в Биддингхейзене.

За компаниями, расположенными в радиусе 3 км от зараженной фермы, установлен строгий контроль. Фермам в радиусе 10 км запрещено вывозить со своей территории птицу, яйца, мясо птицы, помет и подстилку.