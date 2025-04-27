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PTI: На индийско-пакистанской границе произошла перестрелка

PTI: На индийско-пакистанской границе произошла перестрелка Пакистанские военные открыли огонь в ночь с субботы на воскресенье на пограничной линии контроля индийской союзной территории Джамму и Кашмир.
Другие страны
27 апреля 2025 г. 11:55
PTI: На индийско-пакистанской границе произошла перестрелка

Пакистанские военные открыли огонь в ночь с субботы на воскресенье на пограничной линии контроля индийской союзной территории Джамму и Кашмир.

Как передает Report, об этом со ссылкой на источники сообщило индийское агентство Press Trust India (PTI).

Согласно информации, стрельба на границе была зафиксирована в районах Тутмари-Гали и Рампур. Военнослужащие индийской армии отреагировали ответным огнем из стрелкового оружия, заявили источники.

Сообщений о жертвах не поступало.

PTI отметило, что соглашение о прекращении огня на индийско-пакистанской границе нарушается уже третий раз после произошедшего теракта в Пахалгаме в Джамму и Кашмире.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Hindistan-Pakistan sərhədində yenidən atışma baş verib

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