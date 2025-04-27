PTI: На индийско-пакистанской границе произошла перестрелка

Пакистанские военные открыли огонь в ночь с субботы на воскресенье на пограничной линии контроля индийской союзной территории Джамму и Кашмир.

Пакистанские военные открыли огонь в ночь с субботы на воскресенье на пограничной линии контроля индийской союзной территории Джамму и Кашмир.

Как передает Report , об этом со ссылкой на источники сообщило индийское агентство Press Trust India (PTI).

Согласно информации, стрельба на границе была зафиксирована в районах Тутмари-Гали и Рампур. Военнослужащие индийской армии отреагировали ответным огнем из стрелкового оружия, заявили источники.

Сообщений о жертвах не поступало.

PTI отметило, что соглашение о прекращении огня на индийско-пакистанской границе нарушается уже третий раз после произошедшего теракта в Пахалгаме в Джамму и Кашмире.