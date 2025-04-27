PTI: На индийско-пакистанской границе произошла перестрелка

Пакистанские военные открыли огонь в ночь с субботы на воскресенье на пограничной линии контроля индийской союзной территории Джамму и Кашмир.
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Согласно информации, стрельба на границе была зафиксирована в районах Тутмари-Гали и Рампур. Военнослужащие индийской армии отреагировали ответным огнем из стрелкового оружия, заявили источники.
Сообщений о жертвах не поступало.
PTI отметило, что соглашение о прекращении огня на индийско-пакистанской границе нарушается уже третий раз после произошедшего теракта в Пахалгаме в Джамму и Кашмире.