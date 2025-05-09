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ПСЖ предоставит бесплатные билеты 600 сотрудникам клуба на финал Лиги чемпионов

ПСЖ предоставит бесплатные билеты 600 сотрудникам клуба на финал Лиги чемпионов Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" предоставит всем сотрудникам бесплатные билеты и проезд на финал Лиги чемпионов, который пройдет в Мюнхене.
Другие страны
9 мая 2025 г. 18:43
ПСЖ предоставит бесплатные билеты 600 сотрудникам клуба на финал Лиги чемпионов

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" предоставит всем сотрудникам бесплатные билеты и проезд на финал Лиги чемпионов, который пройдет в Мюнхене.

Как передает Report, об этом на своей странице в X сообщает журналист Каве Солхекол.

По информации источника, 600 сотрудников клуба получили письма от президента клуба Нассера аль-Хелаифи по случаю выхода команды в финал Лиги чемпионов. Клуб предоставит бесплатные билеты на финальный матч и оплатит проезд в Мюнхен. Также сотрудники получат долю от призовых, которые обычно выделяются только игрокам.

В финале ПСЖ, в составе которого выступает российский голкипер Матвей Сафонов, сыграет с итальянским "Интером". Матч пройдет 31 мая.

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