ПСЖ предоставит бесплатные билеты 600 сотрудникам клуба на финал Лиги чемпионов

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" предоставит всем сотрудникам бесплатные билеты и проезд на финал Лиги чемпионов, который пройдет в Мюнхене.

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" предоставит всем сотрудникам бесплатные билеты и проезд на финал Лиги чемпионов, который пройдет в Мюнхене.

Как передает Report , об этом на своей странице в X сообщает журналист Каве Солхекол.

По информации источника, 600 сотрудников клуба получили письма от президента клуба Нассера аль-Хелаифи по случаю выхода команды в финал Лиги чемпионов. Клуб предоставит бесплатные билеты на финальный матч и оплатит проезд в Мюнхен. Также сотрудники получат долю от призовых, которые обычно выделяются только игрокам.

В финале ПСЖ, в составе которого выступает российский голкипер Матвей Сафонов, сыграет с итальянским "Интером". Матч пройдет 31 мая.