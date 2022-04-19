Псаки заявила об отсутствии планов организации визита Байдена в Украину

Байден отвергает предложение своего единомышленника, члена Сената Конгресса США Криса Кунса об отправке войск на Украину.

Байден отвергает предложение своего единомышленника, члена Сената Конгресса США Криса Кунса об отправке войск на Украину.

Как передает Report , об этом заявил официальный представитель Белого дома Дженнифер Псаки.

"Я бы сказала, во-первых, что сенатор Кунс является близким другом президента (Байдена) и администрации (США) и что мы с уважением не соглашаемся с его предложением", - заявила официальный представитель американского лидера. Она комментировала высказывания Кунса (демократ от штата Делавэр), который, по сути, высказался ранее в пользу того, чтобы американское правительство рассмотрело вариант отправки войск США в Украину.

"У президента по-прежнему нет плана посылать войска [на Украину], чтобы вести войну с Россией, - подчеркнула Псаки. - Он не считает, что это отвечает интересам национальной безопасности, интересам американского народа".

По словам пресс-секретаря, американская администрация концентрирует внимание на том, чтобы передавать Киеву "исторический объем" военной помощи, оказывая ему и экономическое содействие. "Это также укрепляет их (украинцев – ред.) позиции за столом переговоров (с россиянами – ред.). А параллельно мы формируем исторический пакет экономических санкций, который... имеет разрушительное воздействие на российскую экономику", - полагает представитель Белого дома. По ее словам, в этом заключается "стратегический фокус" внимания администрации США. "Конечно, мы поддерживаем украинцев всеми доступными способами, но президент не собирается вести войну с Россией", - отметила Псаки.