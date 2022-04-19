О нас
Аудио новости

Псаки заявила об отсутствии планов организации визита Байдена в Украину

Псаки заявила об отсутствии планов организации визита Байдена в Украину Байден отвергает предложение своего единомышленника, члена Сената Конгресса США Криса Кунса об отправке войск на Украину.
Другие страны
19 апреля 2022 г. 05:57
Псаки заявила об отсутствии планов организации визита Байдена в Украину

Байден отвергает предложение своего единомышленника, члена Сената Конгресса США Криса Кунса об отправке войск на Украину.

Как передает Report, об этом заявил официальный представитель Белого дома Дженнифер Псаки.

"Я бы сказала, во-первых, что сенатор Кунс является близким другом президента (Байдена) и администрации (США) и что мы с уважением не соглашаемся с его предложением", - заявила официальный представитель американского лидера. Она комментировала высказывания Кунса (демократ от штата Делавэр), который, по сути, высказался ранее в пользу того, чтобы американское правительство рассмотрело вариант отправки войск США в Украину.

"У президента по-прежнему нет плана посылать войска [на Украину], чтобы вести войну с Россией, - подчеркнула Псаки. - Он не считает, что это отвечает интересам национальной безопасности, интересам американского народа".

По словам пресс-секретаря, американская администрация концентрирует внимание на том, чтобы передавать Киеву "исторический объем" военной помощи, оказывая ему и экономическое содействие. "Это также укрепляет их (украинцев – ред.) позиции за столом переговоров (с россиянами – ред.). А параллельно мы формируем исторический пакет экономических санкций, который... имеет разрушительное воздействие на российскую экономику", - полагает представитель Белого дома. По ее словам, в этом заключается "стратегический фокус" внимания администрации США. "Конечно, мы поддерживаем украинцев всеми доступными способами, но президент не собирается вести войну с Россией", - отметила Псаки.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Эрдоган: Освобождение азербайджанских земель создает важную возможность для мира в нашем регионе
Эрдоган: Освобождение азербайджанских земель создает важную возможность для мира в нашем регионе
18 апреля 2022 г. 22:09
В Кяльбаджаре на пути движения автобуса с 20 пассажирами обнаружена мина
В Кяльбаджаре на пути движения автобуса с 20 пассажирами обнаружена мина
18 апреля 2022 г. 14:43
В Азербайджане религиозным структурам выделена финансовая помощь
В Азербайджане религиозным структурам выделена финансовая помощь
18 апреля 2022 г. 14:12
Резня в Башлыбеле глазами очевидцев
ФотоРезня в Башлыбеле глазами очевидцев
18 апреля 2022 г. 13:30
V Съезд азербайджанцев мира будет проведен в Шуше
V Съезд азербайджанцев мира будет проведен в Шуше
18 апреля 2022 г. 10:02
Минздрав призвал людей младше 22 лет не потреблять энергетические напитки
Минздрав призвал людей младше 22 лет не потреблять энергетические напитки
16 апреля 2022 г. 14:53
Следующее заседание Совета религиозных лидеров стран-членов ОТГ пройдет в Азербайджане
Следующее заседание Совета религиозных лидеров стран-членов ОТГ пройдет в Азербайджане
15 апреля 2022 г. 19:49
Заведено уголовное дело по факту вмешательства в процесс продажи квартир MİDA
Заведено уголовное дело по факту вмешательства в процесс продажи квартир MİDA
15 апреля 2022 г. 10:11
Азербайджан направил очередную партию гуманитарной помощи для украинских беженцев
ФотоАзербайджан направил очередную партию гуманитарной помощи для украинских беженцев
15 апреля 2022 г. 09:31
Эди Рама: Албания всегда поддерживает Азербайджан
Эди Рама: Албания всегда поддерживает Азербайджан
14 апреля 2022 г. 19:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi