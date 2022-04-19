Псаки заявила об отсутствии планов организации визита Байдена в Украину

Байден отвергает предложение своего единомышленника, члена Сената Конгресса США Криса Кунса об отправке войск на Украину.
"Я бы сказала, во-первых, что сенатор Кунс является близким другом президента (Байдена) и администрации (США) и что мы с уважением не соглашаемся с его предложением", - заявила официальный представитель американского лидера. Она комментировала высказывания Кунса (демократ от штата Делавэр), который, по сути, высказался ранее в пользу того, чтобы американское правительство рассмотрело вариант отправки войск США в Украину.
"У президента по-прежнему нет плана посылать войска [на Украину], чтобы вести войну с Россией, - подчеркнула Псаки. - Он не считает, что это отвечает интересам национальной безопасности, интересам американского народа".
По словам пресс-секретаря, американская администрация концентрирует внимание на том, чтобы передавать Киеву "исторический объем" военной помощи, оказывая ему и экономическое содействие. "Это также укрепляет их (украинцев – ред.) позиции за столом переговоров (с россиянами – ред.). А параллельно мы формируем исторический пакет экономических санкций, который... имеет разрушительное воздействие на российскую экономику", - полагает представитель Белого дома. По ее словам, в этом заключается "стратегический фокус" внимания администрации США. "Конечно, мы поддерживаем украинцев всеми доступными способами, но президент не собирается вести войну с Россией", - отметила Псаки.