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Псаки заразилась коронавирусом

Псаки заразилась коронавирусом Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заразилась коронавирусом и уйдет на карантин.
Другие страны
22 марта 2022 г. 21:59
Псаки заразилась коронавирусом

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заразилась коронавирусом и уйдет на карантин.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в ее заявлении, опубликованном во вторник.

"Сегодня утром, готовясь к поездке в Европу, я сдала ПЦР-тест. Он показал положительный результат, это означает, что я буду следовать рекомендациям Центров по контролю и профилактике заболеваний и не поеду с президентом в Европу", - сообщила Псаки.

Она уточнила, что тест американского лидера показал отрицательный результат. Псаки отметила, что у нее нет выраженных симптомов заболевания. Она намерена провести на карантине минимум несколько дней.

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