О нас
Report Georgia
Аудио новости

Псаки ушла от ответа на вопрос о сроках закрытия тюрьмы в Гуантанамо

Псаки ушла от ответа на вопрос о сроках закрытия тюрьмы в Гуантанамо Президент США Джозеф Байден привержен решению закрыть тюрьму в Гуантанамо. Информацией о том, когда это произойдет, владеет минобороны.
Другие страны
29 июня 2021 г. 00:12
Псаки ушла от ответа на вопрос о сроках закрытия тюрьмы в Гуантанамо
Джен Псаки

Президент США Джозеф Байден привержен решению закрыть тюрьму в Гуантанамо. Информацией о том, когда это произойдет, владеет минобороны.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Я бы сказала, у минобороны есть более точная информация по поводу времени, но это остается тем, что президент привержен сделать и в чем очень хочет продвинуться", - сообщила Псаки.

По ее словам, Байден "привержен сделать это, с нетерпением ждем возможности продвинуться в этом", но спрашивать о сроках закрытия тюрьмы стоит именно Пентагон.

Тюрьма в Гуантанамо - лагерь для лиц, которых власти США подозревают в тяжких преступлениях, в основном в терроризме и ведении войны на стороне противника. Она находится на бессрочно арендуемой военно-морской базе в заливе Гуантанамо (Куба). Всего через спецучреждение прошло 775 заключенных, большинство из них так и не предстали перед судом. В настоящее время там осталось около 40 заключенных.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

В Индии число заболевших черной плесенью превысило 40 тысяч
В Индии число заболевших "черной плесенью" превысило 40 тысяч
28 июня 2021 г. 23:56
Байден примет нового премьера Израиля
Байден примет нового премьера Израиля
28 июня 2021 г. 23:27
В Сирии обстреляли американскую военную базу
В Сирии обстреляли американскую военную базу
28 июня 2021 г. 22:54
Возросло число погибших при обрушении здания в США
Возросло число погибших при обрушении здания в США
28 июня 2021 г. 20:15
В центре Лондона прогремел взрыв
ВидеоВ центре Лондона прогремел взрыв
28 июня 2021 г. 18:13
Япония ужесточает меры на въезд из 41 страны и региона из-за COVID
Япония ужесточает меры на въезд из 41 страны и региона из-за COVID
28 июня 2021 г. 16:34
В Канаде температура поднялась до 46,6 градуса
В Канаде температура поднялась до 46,6 градуса
28 июня 2021 г. 15:49
Премьер-министр Швеции объявил о своей отставке
Премьер-министр Швеции объявил о своей отставке
28 июня 2021 г. 13:36
У британских островов в Вест-Индии нашли лодку с 20 телами
У британских островов в Вест-Индии нашли лодку с 20 телами
28 июня 2021 г. 12:01
Южная Корея создаст железный купол для защиты от КНДР
Южная Корея создаст "железный купол" для защиты от КНДР
28 июня 2021 г. 11:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi