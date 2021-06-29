Псаки ушла от ответа на вопрос о сроках закрытия тюрьмы в Гуантанамо

Президент США Джозеф Байден привержен решению закрыть тюрьму в Гуантанамо. Информацией о том, когда это произойдет, владеет минобороны.

Президент США Джозеф Байден привержен решению закрыть тюрьму в Гуантанамо. Информацией о том, когда это произойдет, владеет минобороны.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Я бы сказала, у минобороны есть более точная информация по поводу времени, но это остается тем, что президент привержен сделать и в чем очень хочет продвинуться", - сообщила Псаки.

По ее словам, Байден "привержен сделать это, с нетерпением ждем возможности продвинуться в этом", но спрашивать о сроках закрытия тюрьмы стоит именно Пентагон.

Тюрьма в Гуантанамо - лагерь для лиц, которых власти США подозревают в тяжких преступлениях, в основном в терроризме и ведении войны на стороне противника. Она находится на бессрочно арендуемой военно-морской базе в заливе Гуантанамо (Куба). Всего через спецучреждение прошло 775 заключенных, большинство из них так и не предстали перед судом. В настоящее время там осталось около 40 заключенных.