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Псаки: США обеспокоены военной модернизацией Китая

Псаки: США обеспокоены военной модернизацией Китая США с беспокойством наблюдают за военной модернизацией Китая, видят в ней угрозу региональной стабильности.
Другие страны
27 октября 2021 г. 23:47
Псаки: США обеспокоены военной модернизацией Китая
Джен Псаки

США с беспокойством наблюдают за военной модернизацией Китая, видят в ней угрозу региональной стабильности.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сказала журналистам официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

На ежедневном пресс-брифинге она прокомментировала заявление председателя Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли, который сравнил испытание КНР гиперзвукового оружия с запуском в 1957 году в СССР первого искусственного спутника Земли.

"Я видела, конечно, комментарии генерала Милли. Думаю, что доносил обеспокоенность, которую мы все разделяем, относительно усилий Китая по военной модернизации. Они продолжают работать над возможностями, которые увеличивают напряженность в регионе, а мы продолжаем испытывать обеспокоенность по этому поводу", - сказала Псаки.

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