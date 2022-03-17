Псаки: США не заинтересованы в том, чтобы начинать третью мировую войну

Власти США по-прежнему выступают против введения бесполетной зоны над Украиной, считая, что подобный шаг может привести к эскалации.

Власти США по-прежнему выступают против введения бесполетной зоны над Украиной, считая, что подобный шаг может привести к эскалации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на регулярном брифинге.

"Если бы мы были на месте (украинского) президента Зеленского, мы тоже просили бы обо всем возможном... Но президент Байден принимает решения через призму нашей национальной безопасности. Как мы говорили раньше, бесполетная зона... будет требовать от нас, чтобы мы потенциально сбивали российские самолеты, чтобы НАТО сбивала российские самолеты. Мы не заинтересованы в том, чтобы ввязываться в третью мировую войну", - сказала Псаки, когда ее попросили прокомментировать очередной призыв Зеленского о создании бесполетной зоны.

Власти США не видят разницы между закрытием воздушного пространства Украины и созданием "гуманитарной бесполетной зоны", по мнению Вашингтона, оба варианта приведут к эскалации, заявила пресс-секретарь Белого дома.

"Гуманитарная бесполетная зона может иметь конкретную географию, (охватывать определенную) часть (территории) на западе Украины, в то время как (обычная) бесполетная зона... подразумевает всю страну. С нашей точки зрения,... разницы в плане реализации и эскалационного воздействия нет", - сказала Псаки.