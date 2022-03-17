О нас
Аудио новости

Псаки: США не заинтересованы в том, чтобы начинать третью мировую войну

Псаки: США не заинтересованы в том, чтобы начинать третью мировую войну Власти США по-прежнему выступают против введения бесполетной зоны над Украиной, считая, что подобный шаг может привести к эскалации.
Другие страны
17 марта 2022 г. 08:18
Псаки: США не заинтересованы в том, чтобы начинать третью мировую войну
Джен Псаки

Власти США по-прежнему выступают против введения бесполетной зоны над Украиной, считая, что подобный шаг может привести к эскалации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на регулярном брифинге.

"Если бы мы были на месте (украинского) президента Зеленского, мы тоже просили бы обо всем возможном... Но президент Байден принимает решения через призму нашей национальной безопасности. Как мы говорили раньше, бесполетная зона... будет требовать от нас, чтобы мы потенциально сбивали российские самолеты, чтобы НАТО сбивала российские самолеты. Мы не заинтересованы в том, чтобы ввязываться в третью мировую войну", - сказала Псаки, когда ее попросили прокомментировать очередной призыв Зеленского о создании бесполетной зоны.

Власти США не видят разницы между закрытием воздушного пространства Украины и созданием "гуманитарной бесполетной зоны", по мнению Вашингтона, оба варианта приведут к эскалации, заявила пресс-секретарь Белого дома.

"Гуманитарная бесполетная зона может иметь конкретную географию, (охватывать определенную) часть (территории) на западе Украины, в то время как (обычная) бесполетная зона... подразумевает всю страну. С нашей точки зрения,... разницы в плане реализации и эскалационного воздействия нет", - сказала Псаки.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Psaki: "ABŞ üçüncü dünya müharibəsinin başlamasında maraqlı deyil"

Другие новости из категории

Президент Румынии попросит НАТО усилить присутствие в своей стране
Президент Румынии попросит НАТО усилить присутствие в своей стране
17 марта 2022 г. 08:09
Число жертв землетрясения в Японии выросло до трех человек
Число жертв землетрясения в Японии выросло до трех человек
17 марта 2022 г. 07:47
В Японии зацвела сакура
В Японии зацвела сакура
17 марта 2022 г. 06:56
Зеленский сегодня выступит перед парламентом Германии
Зеленский сегодня выступит перед парламентом Германии
17 марта 2022 г. 06:47
Шольц: ФРГ поддерживает переговорный процесс между Москвой и Киевом
Шольц: ФРГ поддерживает переговорный процесс между Москвой и Киевом
17 марта 2022 г. 06:28
Премьер Ирландии сдал положительный тест на коронавирус
Премьер Ирландии сдал положительный тест на коронавирус
17 марта 2022 г. 05:49
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на северо-западе Китая
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на северо-западе Китая
17 марта 2022 г. 05:30
ДТП в США, погибли 6 студентов из университетских команд по гольфу
ДТП в США, погибли 6 студентов из университетских команд по гольфу
17 марта 2022 г. 05:02
Предложение отправить в Украину миротворческую миссию представят на саммите НАТО
Предложение отправить в Украину миротворческую миссию представят на саммите НАТО
17 марта 2022 г. 04:54
В Италии заморозили активы Алишера Усманова на 66 миллионов евро
В Италии заморозили активы Алишера Усманова на 66 миллионов евро
17 марта 2022 г. 04:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi