Псаки: США не будут воевать с Россией

США не собираются отправлять военных на Украину, даже если там будут использовать неконвенциональное оружие.

США не собираются отправлять военных на Украину, даже если там будут использовать неконвенциональное оружие.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

"Отправлять войска США в Украину и вести войну против России - у нас нет никаких намерений так поступать", - сказала она.

Во время выступления она отрицала, что Вашингтон разрабатывает химические и биологические военные программы и утверждала, что такие возможности есть у России.

"Я не буду вдаваться в детали разведывательной информации. Но намерения президента США Джо Байдена по поводу отправки американских военных воевать в Украине против России не изменились", - ответила Псаки на вопрос, не приведет ли применение неконвенционального оружия к пересмотру позиции Вашингтона.