Псаки объяснила рекордное падение рейтингов Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объяснила рекордное снижение рейтинга президента США Джозефа Байдена продолжающейся пандемией коронавируса, отметив, что это не повлияет на планы американской администрации продвигать его повестку, передает Report.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объяснила рекордное снижение рейтинга президента США Джозефа Байдена продолжающейся пандемией коронавируса, отметив, что это не повлияет на планы американской администрации продвигать его повестку, передает Report.

"Я считаю, страна сейчас проходит через многое. Люди по-прежнему живут в условиях угрозы COVID-19, это вызывает обеспокоенность и тревогу у многих. Даже те, кто одобряют методы борьбы президента с пандемией, все равно находятся под ее влиянием", - сказал Псаки в ходе регулярного брифинга, объясняя позицию Белого дома по данному вопросу.

Американский социологический институт Gallup ранее опубликовал результаты опроса, которые свидетельствуют, что работу Байдена не одобряют 53% американцев - это максимум с начала его президентства.

По ее словам, в администрации Байдена "понимают эти обстоятельства". Вместе с тем, подчеркнула Псаки, целью команды президента США все так же остается "продвижение его повестки вперед и улучшение жизни американских граждан".

"И мы делаем это на долгую перспективу", - указала пресс-секретарь Белого дома.