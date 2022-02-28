Псаки: Байден не намерен пытаться установить бесполетную зону над Украиной

Президент США Джо Байден не намерен пытаться устанавливать бесполетную зону над территорией Украины, поскольку это могло бы привести к конфликту с Россией.

Президент США Джо Байден не намерен пытаться устанавливать бесполетную зону над территорией Украины, поскольку это могло бы привести к конфликту с Россией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в эфире телеканала MSNBC.

"Вот что всем важно знать относительно бесполетной зоны. Потребовалось бы, чтобы ее установили американские военные. Это, по сути, означало бы, что военные США сбивают самолеты, российские самолеты", - отметила она. "Это, безусловно, стало бы эскалацией, из-за которой был бы возможен военный конфликт между нами и Россией. Это не то, чего хотел бы президент", - пояснила Псаки.