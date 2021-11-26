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Прямые инвестиции Китая в Африку составили свыше 40 млрд долларов

Прямые инвестиции Китая в Африку составили свыше 40 млрд долларов Общий объем прямых инвестиций Китая в государства Африки к концу 2020 года превысил 43 млрд долларов США.
Другие страны
26 ноября 2021 г. 09:50
Прямые инвестиции Китая в Африку составили свыше 40 млрд долларов

Общий объем прямых инвестиций Китая в государства Африки к концу 2020 года превысил 43 млрд долларов США.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Китай создал на континенте более 3,5 тыс. компаний, а наибольшая часть инвестиций приходится на частные предприятия. Китайские компании создали в Африке миллионы рабочих мест, при этом более 80% их штата составляют местные жители, говорится в опубликованной в пятницу Пресс-канцелярией Госсовета КНР белой книге "Китай и Африка в новую эпоху: партнерство равных".

Одним из приоритетных направлений для китайских инвесторов является сельское хозяйство: к концу 2020 года более 200 китайских компаний инвестировали в агросектор 35 африканских стран в общей сложности около 1,11 млрд долларов. Как сказано в белой книге, в настоящее время в Китай разрешен импорт около 350 типов сельхозпродукции из Африки, что содействует росту двусторонней торговли.

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