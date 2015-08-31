Прямой ущерб от взрыва в китайском Тяньцзине составил около 11 млрд. долларов

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Прямой экономический ущерб от пожара и серии взрывов, произошедших 12 августа на складе в китайском городе Тяньцзинь, составляет около 70 млрд. юаней (порядка 10,96 млрд. долларов). Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, китайское еженедельное экономическое издание "Чжунго цзинцзи чжоукань" пишет, что сумма страховых выплат может составить 10 млрд. юаней (около 1,57 млрд. долларов).

По его данным, одной из наиболее пострадавших отраслей является автомобильный сектор. "На Тяньцзинь приходится около 40% китайского импорта автомобилей, во время взрыва значительная часть сосредоточенных там машин сильно пострадали", - отмечает издание. Согласно данным еженедельника, трагедия может сильно сказаться на отрасли, учитывая огромную роль мегаполиса и его порта в секторе. "В 2014 году через Тяньцзинь были импортированы полмиллиона авто", - подчеркивают авторы статьи.

Взрывы произошли 12 августа на складе логистической компании "Жуйхай". Ударной волной выбило стекла в жилых домах в радиусе 2 км и повредило свыше 1 тыс. автомобилей. Сразу после взрыва, мощность которого оценивается в 3 тонны в тротиловом эквиваленте, в районе инцидента начался сильный пожар. После этого на складе произошло еще несколько взрывов, мощность самого сильного из них эквивалентна 21 тонне тротила.

По последним данным число погибших в результате трагедии достигло 150 человек, еще 23 числятся пропавшими без вести, а около 800 получили ранения.