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    "Прямая линия" с Владимиром Путиным длилась порядка 4 часов

    За это время глава государства успел ответить на 90 вопросов

    Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Завершилась "прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает Report, в этот раз президент России отвечал на вопросы граждан 3 часа 55 минут. За это время глава государства успел ответить на 90 вопросов.

    Президент ответил на ряд вопросов об экономической ситуации в России, ряде социальных тем, отношениях с Украиной и  других международных вопросах. 

    "Прямую линию" в основной студии московского Гостиного двора освещали около 250 журналистов из России и других стран.

    Отметим, В.Путин в тринадцатый раз общался с россиянами в эфире центральных телеканалов и радиостанций России. 

    Рекорд по общению был поставлен главой государства в 2013 году, когда он отвечал на вопросы россиян в течение 4 часов 48 минут. 

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