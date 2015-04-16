"Прямая линия" с Владимиром Путиным длилась порядка 4 часов

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Завершилась "прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает Report, в этот раз президент России отвечал на вопросы граждан 3 часа 55 минут. За это время глава государства успел ответить на 90 вопросов.

Президент ответил на ряд вопросов об экономической ситуации в России, ряде социальных тем, отношениях с Украиной и других международных вопросах.

"Прямую линию" в основной студии московского Гостиного двора освещали около 250 журналистов из России и других стран.

Отметим, В.Путин в тринадцатый раз общался с россиянами в эфире центральных телеканалов и радиостанций России.

Рекорд по общению был поставлен главой государства в 2013 году, когда он отвечал на вопросы россиян в течение 4 часов 48 минут.