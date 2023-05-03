Проживающие в США граждане Турции активно участвуют в президентских выборах

В рамках президентских и парламентских выборов 28-го созыва, которые пройдут в Турции 14 мая, на территории США открылись девять избирательных участков.

В рамках президентских и парламентских выборов 28-го созыва, которые пройдут в Турции 14 мая, на территории США открылись девять избирательных участков.

Как передает американское бюро Report , процесс голосования уже начался в Генеральных консульствах Турции в Бостоне, Чикаго, Лос-Анджелесе, Майами и Хьюстоне, а также на избирательных участках, созданных в посольстве Турции в Вашингтоне и в "Турецком доме" в Нью-Йорке. В США в целом зарегистрированы 134 235 избирателей.

Турецкий генконсул в Нью-Йорке Рейхан Озгюр вместе с представителями политических партий и государственными чиновниками наблюдают за процессом, в целях обеспечения прозрачного голосования в избирательном участке установлены камеры.

Комиссар по избирательному округу Адиль Альперен Йигитер отметил, что на предыдущих выборах в США были созданы семь избирательных участков.

"На этот раз участки также созданы в штате Нью-Джерси и боро (район Нью-Йорка - ред.) Лонг-Айленд, где компактно проживают турки. Голосование завершится 7 мая", - добавил он.