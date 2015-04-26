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    Проживающие в Азербайджане граждане Казахстана поддержали Назарбаева

    За действующего президента свои голоса отдали 98% избирателей

    Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Стали известны результаты голосования на президентских выборах, проведенных в посольстве Казахстана в Азербайджане (избирательный участок №212).

    Как сообщили Report в посольстве Казахстана в Азербайджане, проживающие в Азербайджане граждане Казахстане в основном поддержали нынешнего главу государства Нурсултана Назарбаева. За него отдали свой голос 98,7% избирателей. За других кандидатов – Тургуна Сыздыкова и Абельгази Кусанова проголосовали около 0,65% граждан. Явка составила 90,84%. 

    Всего же на консульском учете посольства, согласно информации, состоят 252 гражданина Казахстана.

    В сообщении также отмечается, что на выборах присутствовали наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ. "Наблюдателям были созданы все условия. Процесс голосования проходил без нарушений, в спокойной обстановке, в соответствии с нормами избирательного законодательства", - говорится в сообщении.

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