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Проживавший в Азербайджане ветеран ВОВ, признан в Израиле героем

Проживавший в Азербайджане ветеран ВОВ, признан в Израиле героем Ветеран Великой Отечественной войны Георгий Гинзбург, который когда-то жил в Азербайджане, а затем переехал в Израиль, был признан Министерством юстиции страны героем в борьбе с фашизмом.
Другие страны
27 января 2022 г. 08:56
Проживавший в Азербайджане ветеран ВОВ, признан в Израиле героем

Ветеран Великой Отечественной войны Георгий Гинзбург, который когда-то жил в Азербайджане, а затем переехал в Израиль, был признан Министерством юстиции страны героем в борьбе с фашизмом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на израильскую прессу.

Отмечается, что он проявил героизм в рядах Советской армии во время войны.

103-летний Георгий Гинзбург жил в Азербайджане до конца 1990-х годов, затем переехал в Израиль. Хотя Гинзбург прожил в Израиле более 30 лет, недавно он подал заявку на получение медали ветеранов Второй мировой войны.

«Несмотря на то, что Гинзбург приехал в Израиль из Азербайджана и во время войны воевал в Советской армии, он признан в Израиле героем Второй мировой войны и будет иметь ряд привилегий», сообщают израильские СМИ.

Местная пресса отмечает, что армия, в рядах которой воевал Гинзбург, обеспечила победу союзных сухопутных войск на европейском поле боя и взятие немецкой столицы Берлина.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİsrail Azərbaycan əsilli müharibə veteranını qəhrəman elan edib

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