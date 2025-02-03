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Провинции Канады вводят запреты на алкоголь из США в ответ на пошлины Трампа

Провинции Канады вводят запреты на алкоголь из США в ответ на пошлины Трампа Главы некоторых провинций Канады начали вводить запреты на продажу алкоголя из США после объявления американским президентом Дональдом Трампом торговых пошлин в размере 25% на канадские товары.
Другие страны
3 февраля 2025 г. 10:37
Провинции Канады вводят запреты на алкоголь из США в ответ на пошлины Трампа

Главы некоторых провинций Канады начали вводить запреты на продажу алкоголя из США после объявления американским президентом Дональдом Трампом торговых пошлин в размере 25% на канадские товары.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Globe and Mail.

Запреты или ограничения на продажу алкоголя из США анонсировали провинции Британская Колумбия, Онтарио, Квебек, Новая Шотландия, Манитоба, Ньюфаундленд и Лабрадор и Северо-Западные территории. Главы некоторых регионов объявили и о других действиях против США. В Квебеке, в частности, изучают возможность введения штрафов на американские компании, участвующие в тендерах на получение госконтрактов провинции или ведущие бизнес с этим регионом. В Британской Колумбии могут запретить корпорациям и органам здравоохранения региона закупать американские товары и услуги, обязав их покупать канадские.

Как заявил глава провинции Онтарио Даг Форд, все американские вина, спиртные напитки и пиво будут исключены из оптового каталога Совета по контролю за алкоголем, то есть продуктовые магазины и рестораны, торгующие алкоголем, не смогут заказать эти напитки снова, когда их запасы закончатся. Под ограничения попадут более 3,6 тыс. наименований продукции из 35 штатов США. Каждый год Совет продает американский алкоголь на сумму примерно $1 млрд. Форд призвал потребителей перейти на продукцию, произведенную в Канаде.

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