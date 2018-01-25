Проведение поисков пропавшего российского судна в Японском море осложнено непогодой

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ МЧС России продолжает работы по поиску пропавшего рыболовецкого судна "Восток" на водной акватории Японского моря, передает Report со ссылкой на пресс-службу Главного Управления МЧС России по Приморскому краю.

Отмечается, что проведение поисковых работ осложняются большой волной и сильной ветровой нагрузкой.

В ночное время суток поиски продолжатся находящимися в районе и проходящими судами. Работу авиации планируется возобновить с утра.

Напомним, что у берегов Приморского края в Японском море пропало без вести рыболовецкое судно "Восток", принадлежащее России. На судне находилась команда из 21 человека, среди них двое азербайджанцев - матрос Мубариз Гусейнов 1972 года рождения и матрос Руслан Ализаде 1991 года рождения. По предварительным данным, они являются гражданами России.

Всего к поисково-спасательным работам привлечено 102 человека, 7 единиц техники, из них от МЧС России 32 человека и 2 единицы техники.

Поиски пока не дали результата.