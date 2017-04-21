Проведен опрос рейтинга популярности Трампа по итогам трех месяцев его президентства

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Работу президента США Дональда Трампа в течение первого квартала на посту главы государства одобряет 41% американских избирателей. Как сообщает Report, об этом свидетельствуют данные рейтинга компании Gallup.
Компания подчеркивает, что это самый низкий показатель по итогам первого квартала президентства за всю историю ее социологических исследований. Так, рейтинг предыдущего президента Барака Обамы после трех месяцев на посту главы государства составил 64%.
До Трампа наименее популярным лидером после первых трех месяцев работы, по данным Gallup, был
Результаты исследования основаны на ежедневном наблюдении за рейтингом американского президента, начиная с 20 января по 19 апреля.
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости
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