Проведен опрос рейтинга популярности Трампа по итогам трех месяцев его президентства

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Работу президента США Дональда Трампа в течение первого квартала на посту главы государства одобряет 41% американских избирателей. Как сообщает Report, об этом свидетельствуют данные рейтинга компании Gallup.

Компания подчеркивает, что это самый низкий показатель по итогам первого квартала президентства за всю историю ее социологических исследований. Так, рейтинг предыдущего президента Барака Обамы после трех месяцев на посту главы государства составил 64%.

До Трампа наименее популярным лидером после первых трех месяцев работы, по данным Gallup, был президент-демократ Билл Клинтон — его деятельность одобряли 55% респондентов. Самый высокий рейтинг был у Джона Кеннеди — его работу на посту президента после трех месяцев положительно оценивали 74% избирателей.

Результаты исследования основаны на ежедневном наблюдении за рейтингом американского президента, начиная с 20 января по 19 апреля.