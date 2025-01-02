Протяженность железнодорожной сети в Китае к 2030 году достигнет 180 тыс. км

Протяженность железнодорожной сети в Китае к 2030 году достигнет 180 тыс. км, из них треть будет приходиться на высокоскоростные железные дороги.

Протяженность железнодорожной сети в Китае к 2030 году достигнет 180 тыс. км, из них треть будет приходиться на высокоскоростные железные дороги.

Как передает Report со ссылкой на издание China Daily, об этом говорится в заявлении корпорации China State Railway Group.

"К 2030 году страна нацелена иметь железнодорожную сеть протяженностью 180 тыс. километров с 60 тыс. километров высокоскоростных железных дорог", - говорится в сообщении.

Китай, как отмечает газета, к 2030 намерен завершить создание современной железнодорожной сети мирового класса, которая позволит путешествовать между крупными городами всего за 1-3 часа и поддерживать эффективную транспортировку грузов по всей стране.

С января по ноябрь 2024 года железные дороги в Китае перевезли в общей сложности 4,008 млрд пассажиров.