О нас

Протяженность железнодорожной сети в Китае к 2030 году достигнет 180 тыс. км

Протяженность железнодорожной сети в Китае к 2030 году достигнет 180 тыс. км Протяженность железнодорожной сети в Китае к 2030 году достигнет 180 тыс. км, из них треть будет приходиться на высокоскоростные железные дороги.
Другие страны
2 января 2025 г. 09:25
Протяженность железнодорожной сети в Китае к 2030 году достигнет 180 тыс. км

Протяженность железнодорожной сети в Китае к 2030 году достигнет 180 тыс. км, из них треть будет приходиться на высокоскоростные железные дороги.

Как передает Report со ссылкой на издание China Daily, об этом говорится в заявлении корпорации China State Railway Group.

"К 2030 году страна нацелена иметь железнодорожную сеть протяженностью 180 тыс. километров с 60 тыс. километров высокоскоростных железных дорог", - говорится в сообщении.

Китай, как отмечает газета, к 2030 намерен завершить создание современной железнодорожной сети мирового класса, которая позволит путешествовать между крупными городами всего за 1-3 часа и поддерживать эффективную транспортировку грузов по всей стране.

С января по ноябрь 2024 года железные дороги в Китае перевезли в общей сложности 4,008 млрд пассажиров.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

У жителей Литвы находятся выведенные 10 лет назад из обращения литы на €116 млн
У жителей Литвы находятся выведенные 10 лет назад из обращения литы на €116 млн
2 января 2025 г. 10:22
Власти Черногории обсудят запрет на владение оружием после массовой стрельбы
Власти Черногории обсудят запрет на владение оружием после массовой стрельбы
2 января 2025 г. 10:08
В Нью-Йорке несколько человек пострадали во время стрельбы
В Нью-Йорке несколько человек пострадали во время стрельбы
2 января 2025 г. 09:56
В Газе в лагере беженцев от переохлаждения умерли восемь палестинцев
В Газе в лагере беженцев от переохлаждения умерли восемь палестинцев
2 января 2025 г. 09:12
WP: Связанные с КНР хакеры взломали подразделение Минфина США
WP: Связанные с КНР хакеры взломали подразделение Минфина США
2 января 2025 г. 09:03
Маск обвинил Байдена в госизмене
Маск обвинил Байдена в госизмене
2 января 2025 г. 08:09
В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 4,7
В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 4,7
2 января 2025 г. 07:22
Полицейские в США в прошлом году убили не менее 1 251 человека
Полицейские в США в прошлом году убили не менее 1 251 человека
2 января 2025 г. 06:50
Генсек ООН решительно осудил теракт в Новом Орлеане
Генсек ООН решительно осудил теракт в Новом Орлеане
2 января 2025 г. 06:16
Байден: Связь между терактом в Новом Орлеане и взрывом в Лас-Вегасе проверяется
Байден: Связь между терактом в Новом Орлеане и взрывом в Лас-Вегасе проверяется
2 января 2025 г. 05:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi