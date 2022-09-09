Протокол о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО ратифицировали 24 страны Альянса

"Мы приняли решение пригласить в НАТО Финляндию и Швецию - это историческое решение, и все страны НАТО согласились пригласить их. Пока это самый быстрый процесс вступления в истории, до настоящего момента 24 из 30 стран НАТО, включая США, уже ратифицирова

"Мы приняли решение пригласить в НАТО Финляндию и Швецию - это историческое решение, и все страны НАТО согласились пригласить их. Пока это самый быстрый процесс вступления в истории, до настоящего момента 24 из 30 стран НАТО, включая США, уже ратифицировали протокол о вступлении".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в Брюсселе на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Он добавил, что разногласия с Турцией по вопросу о членстве Финляндии и Швеции по-прежнему сохраняются: "Однако НАТО надеется их скоро преодолеть".

Отметим, что на саммите НАТО в Мадриде в июне этого года была достигнута договоренность о приеме Швеции и Финляндии в Альянс. Официальная Анкара неоднократно заявляла, что не ратифицирует протокол, если террористы, нашедшие убежище в этих странах, не будут переданы Турции.