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Протокол о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО ратифицировали 24 страны Альянса

Протокол о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО ратифицировали 24 страны Альянса "Мы приняли решение пригласить в НАТО Финляндию и Швецию - это историческое решение, и все страны НАТО согласились пригласить их. Пока это самый быстрый процесс вступления в истории, до настоящего момента 24 из 30 стран НАТО, включая США, уже ратифицирова
Другие страны
9 сентября 2022 г. 18:25
Протокол о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО ратифицировали 24 страны Альянса
Йенс Столтенберг

"Мы приняли решение пригласить в НАТО Финляндию и Швецию - это историческое решение, и все страны НАТО согласились пригласить их. Пока это самый быстрый процесс вступления в истории, до настоящего момента 24 из 30 стран НАТО, включая США, уже ратифицировали протокол о вступлении".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в Брюсселе на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Он добавил, что разногласия с Турцией по вопросу о членстве Финляндии и Швеции по-прежнему сохраняются: "Однако НАТО надеется их скоро преодолеть".

Отметим, что на саммите НАТО в Мадриде в июне этого года была достигнута договоренность о приеме Швеции и Финляндии в Альянс. Официальная Анкара неоднократно заявляла, что не ратифицирует протокол, если террористы, нашедшие убежище в этих странах, не будут переданы Турции.

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Версия на английском языке Stoltenberg: 24 NATO countries approve protocol of Sweden and Finland's membership
Версия на азербайджанском языке Baş katib: "NATO-nun 24 ölkəsi İsveç və Finlandiyanın Alyansa üzvlük protokolunu təsdiqləyib"

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